 

США призвали Грузию наказать противников гей-парада

06.07.2021, 4:28, Новости дня
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Соединенные Штаты осуждают применение насилия со стороны противников проведения марша ЛГБТ-сообщества в Тбилиси, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Мы осуждаем жестокие нападения 5 июля в Грузии на гражданских активистов, представителей сообщества и журналистов. Руководство Грузии и правоохранители должны защищать конституционные права на свободу выражения мнений и собраний, а также привлечь к ответственности тех, кто причастен к насилию», – приводит слова Прайса ТАСС.

В понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Позже митингующие ворвались в офис организации «Тбилиси прайд», занимающейся защитой прав представителей ЛГБТ, а также устроили погром в здании организации «Стыдно». По факту нападения на журналистов МВД возбудило уголовное дело по статьям «Незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «Насилие».

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. В итоге организаторы отметили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.

Напомним, 1 июля в Грузии уже началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.



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