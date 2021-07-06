Мнение: О главном страхе Владимира Путина

Естественно, нынешний российский президент Владимир #Путин – далеко не сверхчеловек. Обычный маленький человечекк, волею Судьбы вознесённый на высший государственный пост – тьма примеров тому знает мировая #история. Обычный человек с понятными человеческими страхами…

Но чего больше всего боится глава ядерной сверхдержавы?

Ответ на этот вопрос даёт один прелюбопытный документ.

Обновлённую Стратегию национальной безопасности РФ утвердил своим указом президент Владимир Путин. В документе, который готовится Совбезом, является базовым для всех органов власти и служит основой для формирования отраслевых стратегических доктрин, отмечается «усиление военных опасностей и угроз», которым «способствуют попытки силового давления» на Россию, «наращивание военной инфраструктуры» #НАТО вблизи границ и «активизация разведывательной деятельности» иностранных государств. Более того, согласно Стратегии, якобы ведётся «отработка применения против России крупных военных формирований и ядерного оружия». И эта угроза указана в качестве реальной впервые за всю современную историю страны.

В предыдущей редакции, утверждённой в 2016 году, делался упор на оборону «путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов». В новой версии прямо говорится, что оборона «организуется для вооруженной защиты» страны, «целостности и неприкосновенности ее территории».

Одновременно провозглашается отказ от тезиса времён брежневской разрядки о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия». Этот пункт присутствовал в стратегии-2016, а в новой редакции был изъят.

#Россия сталкивается с «недружественными действиями» иностранных государств, «открытым политическим и экономическим давлением», попытками «изоляции» путём применения двойных стандартов и «информационными кампаниями, направленными на формирование враждебного образа» страны, говорится в документе. Вину за это авторы стратегии возлагают на недружественные западные страны.

Ответом на их действия провозглашается дальнейший изоляционизм. В отличие от Стратегии-2016, уже нет мыслей о «привлечении иностранных инвестиций», например. Вместо этого в новом документе говорится о необходимости «усиления контроля» за зарубежными инвесторами в стратегические отрасли, «сокращении использования доллара» и «преодолении критической зависимости от импорта технологий, оборудования и комплектующих».

В общем, это стратегия стремительного окукливания 146-миллионной страны. Примечательно, что буквально одновременно с выходом Стратегии национальной безопасности РФ Владимир #Путин подписал поправки в законодательство, по которым «шампанское» — это исключительно наше российское название. А то, что за рубежом — игристые вина.

Это чревато тем, что «сберегаемый народ российский» будет в итоге пить лишь отечественное газированное вино, носить русские брюки, вкушать доморощенный сыр, запивая исконно-посконным самогоном. Всё это уже было — здесь нет ничего нового. Однако советские джинсы почему-то не пользовались спросом, а бутылка настоящего французского шампанского считалась признаком достатка и положения в обществе, равно как и все иностранное. Теперь ровно на те же грабли…

Но всё же – ради чего эти усилия? Какую угрозу Владимир Путин считает главной? Чего он больше всего боится?

Всё в той же Стратегии-2021 чётко видим, что главная опасность – «применение против России крупных военных формирований и ядерного оружия». И всё ради силового свержения «стойкого борца за национальный суверенитет».

Конечно, Запад – не прекраснодушные эльфы. И Но считать, реальной развязанную им ядерную войну ради российских ресурсов и устранения нынешнего их распорядителя – это ли не паранойя?

Куда она заведёт Россию?

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