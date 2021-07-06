 

Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса

06.07.2021, 4:08, Новости дня
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Генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза умер от коронавируса, сообщили в посольстве республики в Москве.

«Он скончался от COVID-19», – рассказали в посольстве РИА «Новости».

О смерти Мехмета Ферхана Йорулмаза в своем Twitter написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», – написал Чавушоглу.

Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса.



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