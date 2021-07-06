Генконсул Турции в Петербурге умер от коронавируса
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Генеральный консул Турции в Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаза умер от коронавируса, сообщили в посольстве республики в Москве.
«Он скончался от COVID-19», – рассказали в посольстве РИА «Новости».
О смерти Мехмета Ферхана Йорулмаза в своем Twitter написал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Сегодня скончался наш уважаемый коллега, генеральный консул Турции в Санкт-Петербурге Мехмет Ферхан Йорулмаз. Выражаю соболезнования его семье», – написал Чавушоглу.
Йорулмаз родился в 1964 году, был назначен генконсулом Турции в Петербурге в октябре 2020 года.
Ранее сообщалось, что теща президента Таджикистана Эмомали Рахмона Узбекби Асадуллоева умерла в больнице от коронавируса.
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