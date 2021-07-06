В РФ запустили экологическую программу «Чистая Арктика»

В Общественной палате РФ состоялась презентация масштабной программы «Чистая Арктика», уже получившей широкую поддержку, в том числе Росприроднадзора, проект стартует с экологической экспедиции путешественника Федора Конюхова.

«Уверен, что новая общественная инициатива «Чистая Арктика» придаст дополнительный импульс совместным усилиям по наведению порядка на наших северных территориях, позволит найти оптимальные решения и изыскать дополнительные возможности для решения этой крайне важной и актуальной задачи», – отметил специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В своем обращении к участникам круглого стола он подчеркнул, что «генеральная уборка Арктики постепенно превращается в настоящий общенациональный проект» и высоко оценил его перспективы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Согласился с коллегой руководитель Всероссийского общества охраны природы, посол доброй воли ООН, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов: «При таком подходе, при объединении усилий, мы поможем Арктике вздохнуть, дать ей шанс восстановиться».

Идея общественно-гражданской инициативы, направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою Труда РФ Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести «большую арктическую уборку», обращая внимание на вступление РФ в председательство Арктического совета.

«Я уже более 30 лет в Арктике. Ледокол, в основном, находится вдали от берегов, но когда мы посещаем берега, иногда даже не подвозим иностранных туристов – стыдно и обидно», – признался капитан ледокола. Он выразил надежду, что общими усилиями Арктику можно облагородить и очистить от металла, ГСМ, которые накопились за 60-70, и что проект «Чистая Арктика» не останется разговором, и дело сдвинется.

Уже 11 июля в поддержку «Чистой Арктики» стартует уникальная экологическая экспедиция амбассадора проекта Федора Конюхова, которого на Северный полюс на ледоколе доставит лично Дмитрий Лобусов. Вкладом путешественника в проект станет изучение микропластика, курируемое Институтом океанологии им. П.П. Ширшова. Параллельно по стране будет организован набор волонтеров в полярные экспедиции и их обучение под руководством уже опытных экспертов. Попробовать себя может любой желающий. Направят своих волонтеров и представители таких организаций как «Всероссийское общество охраны природы», «Молодежка ОНФ», «Волонтеры Экологи», экологическое движение Тимофея Баженова, «Делай!» и др.

Росприроднадзор в свою очередь подчеркнул роль компаний в масштабном проекте, первым из которых стал ГМК «Норникель».

Волонтеры ГМК «Норникель» приступают к работе уже восьмого июля в Красноярском крае. Готовы принять «экологический десант» и в остальных арктических регионах. Потенциально в участии могут быть заинтересованы такие компании как Газпром, Газпромнефть, Роснефть, СУЭК, Сибур, Фосагро, НОВАТЭК, «Беллона», «Апатит» и др.

«В том, что это будет большое движение – у меня нет сомнений», – сообщил член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Ранее сообщалось, что в РФ по инициативе экс-главы Минприроды и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрия Кобылкина стартует масштабный экологический проект «Дни зеленых действий».