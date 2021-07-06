Лавров предупредил о последствиях новых недружественных шагов США

Москва намерена жестко отвечать на возможные недружественные действия со стороны Вашингтона, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийскому изданию «Ракьят Мердека».

«Российский лидер [Владимир Путин] четко обозначил, в том числе публично, что результат на всех направлениях возможен исключительно через нахождение взаимоприемлемого баланса интересов строго на паритетных началах. На переговорах [с президентом США Джо Байденом в Женеве] возражений не прозвучало. Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, с удвоенной силой взялись за прежние «нотации»: мол, мы Москве «указали, четко предупредили, обозначили требования». К слову, все эти «предупреждения» стали сопровождаться угрозами: если РФ «в течение нескольких месяцев» не примет изложенные ей в Женеве «правила игры», то будет подвержена новому давлению», – приводит слова Лаврова ТАСС.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал: на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно. Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений», – добавил министр.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, Москва считает, что саммит РФ – США прошел в откровенном и деловом ключе, но иллюзий не питает. «При этом удовлетворены тем, что, высказавшись в принципиальном ключе, стороны продемонстрировали желание понять друг друга. Главным итогом можно считать пусть и скромный, но все-таки шаг вперед к восстановлению нормальности между нашими странами, которая, как мы твердо убеждены, невозможна без взаимного уважения и учета интересов друг друга», – указал Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что президент США Джо Байден во время саммита в Женеве не пытался проявлять менторство, с главой российского государства Владимиром Путиным разговаривать в таком тоне невозможно.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что женевская встреча президентов РФ и США не привнесла «никаких изменений» в политику антироссийских санкций Вашингтона. На этом фоне США начали готовить новые санкции против России. Москва предупредила о закономерном ответе на новые санкции Вашингтона. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон допустил новую грубость в адрес Москвы.