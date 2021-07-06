Как выращивать баклажаны в июле: две важные подкормки и другие советы для щедрого урожая

Баклажаны издавна приобрели славу овощей, имеющих замечательные вкусовые качества. Они также обладают огромным количеством свойств, полезных для нашего организма. Многие называют баклажаны своим самым любимым овощем. Несмотря на то что они являются южной культурой, их можно выращивать в теплицах практически по всей Средней полосе России. В ее южных регионах, таких, например, как Краснодарский или Ставропольский края, баклажаны растут даже в открытом грунте.

Ухаживать за этой овощной культурой достаточно просто. Она не требует частого полива. Баклажаны хорошо переносят смену температур. Так как этот овощ высаживается в тот же временной период, что и болгарский перец, то их рассаду можно выращивать в одной теплице. Чтобы кусты баклажанов правильно сформировались и принесли хороший урожай, уход в июле за ними предполагает правильную подкормку и достаточный полив.

Подкормка баклажанов проводится четыре раза в течение всего периода вегетации. Первый раз рассаду подкармливают спустя две недели после ее высадки в грунт. Вторую – через 15 дней после первой. Здесь мы подробнее рассмотрим две последние.

Третья подкормка: калий и фосфор

Она делается тогда, когда начинается плодоношение и появляются первые маленькие баклажаны. В этот период в качестве удобрения используется калий и фосфор, полностью исключая азот. Подкормки бывают минеральные и органические:

Минеральная подкормка. При ее приготовлении берется 20 г сернокислого калия и 30 г суперфосфата. Эти минералы разводятся в 10 литрах воды. Полученным раствором необходимо полить кусты под корень из расчета один литр на растение. Иногда огородники используют готовые минеральные удобрения, такие, например, как “Унифлор Микро”. Органическая подкормка. Вместо минеральных удобрений, обогащенных калием, можно воспользоваться органической подкормкой, приготовленной на основе банана, содержащего в большом количестве этот элемент. Для этого необходимо залить тремя литрами воды 2-3 шкурки бананов. Полученный раствор поместите на два дня в теплое неосвещенное место. После этого можно начать поливать баклажаны, используя от 1 до 1,5 л смеси под каждый куст.

Четвертая подкормка: мочевина, суперфосфат и сульфат калия

Эта подкормка баклажанов проводится за 3-4 недели до окончания плодоношения. Чаще всего это делают в южных регионах страны, так как там растение плодоносит в течение более длительного периода, чем в Средней полосе.

Для ее приготовления понадобится по одной чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия, а также две столовые ложки удобрения, используемого для подкормки томатов. Вся эта смесь разводится в 10 литрах воды. Полив баклажанов этим раствором проводится из расчета 5 л на 1 кв. м.

Народные методы подкормки баклажанов

Кроме вышеперечисленных удобрений для баклажанов, чьи составляющие в основном имеют промышленное происхождение, существует множество народных методов подкормки этого замечательного овоща. Эти эффективные питательные вещества можно приготовить без всякого труда из подручных материалов. К таким продуктам, в первую очередь, можно отнести золу, полученную от сожжения травы и древесины. Этот пепел не только является богатым источником калия и кальция, но также обладает прекрасными дезинфицирующими свойствами, защищающими растение от различных болезней.

Другим популярным народным средством для подкормки баклажанов является раствор борной кислоты. Его используют в том случае, если на кустах этого овоща образуется слишком мало завязей и они недружно цветут. Тогда необходимо в 1 л воды развести 10 мл борной кислоты и полить этим раствором растения. Повторную подкормку кустов необходимо провести через десять дней.

Полив баклажанов

Чтобы избежать появления различных грибковых заболеваний, а также гибели растения, при поливе баклажанов используется только теплая вода. Кусты этой овощной культуры не рекомендуется поливать слишком часто, чтобы не переувлажнять почву. Слишком редкий полив также нежелателен, так как растение может просто засохнуть.

Оптимальный вариант – поливать баклажаны максимум два раза в неделю. Когда растение начинает цвести, тогда эту процедуру сокращают до одного раза в десять дней.