Лучший способ проявить индивидуальность и скрыть недостатки — вписать в свой летний образ трендовые асимметричные наряды

Считается, что секрет гармонии кроется в симметрии, но как органично выглядят асимметричные детали в созданных дизайнерами модных творениях. Модели одежды с асимметрией не просто красивы, они могут помочь улучшить внешность и подчеркнуть индивидуальность. С помощью такого наряда можно добиться самых разных эффектов.

Асимметрия сегодня в моде. Создать ее можно кроем или цветом, непривычными пропорциями и необычным размещением деталей.

А теперь рассмотрим образы с использованием асимметрии.

Притягивает внимание

Модели с асимметрией всегда привлекают внимание окружающих.

Развитие уверенности в себе

Ношение такой одежды требуют смелости и уверенности в себе. Если такие качества отсутствуют, асимметричные предметы гардероба помогут их развить, а также научиться адекватно оценивать свой внешний вид.

Коррекция фигуры

Наряды с асимметрией помогут удлинить силуэт и сделать его более узким.

Длинные ноги

Асимметричные боковые разрезы на юбках создают эффект бесконечно длинных ног.

Коррекция формы головы и лица

Асимметрия работает не только для предметов гардероба, но и для прически и головного убора. Она особенно подходит экстравагантным людям, для которых такая стрижка станет очень эффектным штрихом.

Головные уборы можно носить набок или выбрать модель необычной формы.

Привлечение внимания к разным частям фигуры

Примерами могут служить модели платьев или блузок с одним открытым плечом, несимметричные разрезы и вырезы.

Динамика

Асимметрия создает движение в образе. Это можно видеть в летящих юбках. В моделях из струящихся тканей короткая спереди и длинная сзади юбка создает великолепный летящий эффект, от чего образ становится женственным и легким. Плотные ткани создают более стабильный вектор движения.

Из настоящего в будущее

Асимметричные детали чаще всего используются в предметах авангардного или фантазийного стиля. Наверное, так и будет выглядеть одежда будущего.

Элегантность и расслабленность

Эти качества тем выраженнее, чем мягче и эластичнее материал. Разницу можно увидеть, если сравнить вещи из трикотажа и лаконичную минималистичную монохромную одежду, где крой является основой.

Роскошные вечерние наряды

Особенно красиво и элегантно смотрится асимметрия в вечерних нарядах длиной макси.

Проявление индивидуальности

Асимметрия – отличной способ выразить свою индивидуальность. Это можно сделать, надев носки или туфли разного фасона и цвета. Также можно использовать разные серьги или одну длиннее другой.