 

В Британии назвали дату снятия коронавирусных ограничений

06.07.2021, 3:16, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что коронавирусные ограничения для жителей страны планируется снять 19 июля.

«Мы отойдем от законодательных ограничений и позволим людям принимать их собственные, взвешенные решения по поводу того, как справляться с вирусом, мы отменим все законодательные ограничения на количество людей во время мероприятий в помещениях и на свежем воздухе», – сказал Джонсон, отметив, что власти Британии разрешат открыться всем видам бизнеса, в том числе ночным клубам, передает ТАСС.

Он добавил, что к сентябрю все совершеннолетнее население страны будет полностью привито двумя дозами вакцин. «Мы усилим нашу вакцинационную кампанию и уменьшим интервал между дозами для людей младше 40 лет с 12 до 8 недель, чтобы все [жители королевства], кому больше 18 лет, могли получить две дозы прививки к середине сентября», – заявил глава британского правительства.

Накануне в Британии анонсировали отмену обязательного масочного режима.

Напомним, планировалось, что большую часть ограничений снимут уже 21 июня, однако из-за распространения штамма «дельта» власти решили перенести так называемый День свободы на 19 июля.

Между тем в конце июня сообщалось, что в Британии началась четвертая волна пандемии коронавируса: за сутки выявили 26 068 случаев коронавируса, что является антирекордом с конца января.



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