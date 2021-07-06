Москалькову госпитализировали с COVID

Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову госпитализировали с коронавирусом, она чувствует себя удовлетворительно, сообщили в окружении омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», – приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что работа в аппарате Москальковой ведется по плану.

Ранее в пресс-службе омбудсмена сообщали, что Москалькова сделала прививку от коронавирусной инфекции COVID-19. В пресс-службе уточнили, что уполномоченный по правам человека в РФ привилась одной из российских вакцин, передает РИА «Новости».

За минувшие сутки в РФ выявили 24353 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,6 млн случаев заболевания.

Напомним, как отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, вакцина от коронавируса работает по аналогии с препаратом от гриппа: есть вероятность заболеть, несмотря на вакцинацию, но болезнь пациент перенесет без тяжелых осложнений.