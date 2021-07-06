 

США призвали ОПЕК+ договориться об увеличении добычи нефти

06.07.2021, 3:16, Новости дня
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Администрация США находится в контакте со странами ОПЕК+ для достижения компромисса по возможному увеличению добычи нефти, сообщил представитель Белого дома Bloomberg.

Несмотря на то, что США не участвуют в переговорах, в Вашингтоне «внимательно отслеживают обсуждения ОПЕК+ и их влияние на глобальное экономическое восстановление от [последствий] пандемии COVID-19», передает ТАСС.

«Представители администрации США взаимодействуют с соответствующими столицами, призывая к компромиссному решению, которое позволит продвинуть предлагаемое повышение добычи», – сказал чиновник.

В понедельник цена барреля нефти Brent впервые с октября 2018 года превысила 77 долларов на фоне отмены министерской встречи ОПЕК+. Министры стран Венского соглашения должны были еще 30 июня – 1 июля договориться об уровнях добычи нефти с августа этого года, однако трения между Саудовской Аравией и ОАЭ затянули процесс.

Накануне Саудовская Аравия выступила против индивидуального уровня добычи нефти в ОПЕК+. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил о намерении Абу-Даби добиваться индивидуального увеличения уровня добычи нефти при продлении соглашения до конца 2022 года. Он заверил при этом, что ОАЭ «не блокируют сделку», но желают «увеличения, а не продления соглашения», с которым «можно повременить».



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