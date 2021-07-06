Мнение: Письмо: “Не получается личная жизнь”

Самостоятельно разбирайте.

cerulean_blue44

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за блог и возможность написать. Надеюсь, мое письмо подойдет для разбора.

Мне 42, не замужем и никогда не была, детей нет. Читаю блог около трех лет. Больше 10 лет жила за границей, в теплых не очень цивилизованных странах, практически не работала. Был небольшой пассивный доход, на него и жила, работать не хотела, хотела только тусить, употреблять вещества и развлекаться. С веществами отдельная история – раньше на каждую ситуацию в жизни были свои препараты. Благодаря блогу смогла посмотреть на это по-другому, перестала видеть в этом исключительно позитив, сейчас ничего не употребляю, чуть больше 2 лет назад бросила курить. Начала заниматься йогой, ходила в зал и бассейн, когда была возможность.

В России живу уже почти 2 года, приехала, чтобы разобраться с делами и подкопить денег (у меня есть здесь квартира, не нужно платить аренду), но из-за пандемии лишилась дохода, теперь нет возможности никуда уехать.

Благодаря блогу я поняла ценность работы, тоже примерно года два назад начала осваивать профессию, сложную, техническую, нашла бесплатные курсы в интернете и училась по ним. За год выучилась до уровня, достаточного, чтобы найти работу. Зарплата маленькая, как у студентов сразу после университета, хватает на очень скромную жизнь, но я стараюсь читать что-то по профессии, учить новое все время, развиваться, постепенно начинает получаться лучше.

Это была хорошая часть письма.

У меня не получается личная жизнь, совсем. Отношений не было давно, раньше я встречалась с мужчинами с ОЗ сильно выше моей, в основном европейцами, всегда надеялась, что что-то выйдет из этого, но нет, после постов в блоге на эту тему понимаю, почему. Были длительные отношения несколько раз, но это было давно.

Где-то год назад мне в соцсети написал один старый знакомый, пусть будет А., мы начали общаться, встречались несколько раз, переписывались каждый день пару месяцев, однажды он мне написал, что у него чувства ко мне, я ответила, что кроме дружбы ни о чем не думала. Это была правда, но с тех пор начала думать. Был секс один раз, потом общение начало сходить на нет. Я очень сильно расстроилась, подумала, что мне не хватает ОЗ (его ОЗ сильно выше моей), и перестала ему отвечать. Хотела посмотреть, что он будет делать, он написал пару раз еще, я не ответила, и он больше не писал.

Я сфокусировалась на поиске работы тогда, нашла, начала работать, но меня эта история с А. все не отпускала, правильное ли я решение приняла, может не стоило так резко прекращать общение? Потом у него был ДР, я воспользовалась поводом, поздравила, и возобновилась очень вялая переписка. Зимой я пробовала знакомиться на СЗ, но ничего не вышло из этого, были матчи, но писал мало кто, я отвечала через день-два или вообще не отвечала. Думала, что не могу ничего хорошего и полезного человеку предложить, даже в гости пригласить неудобно – живу в не очень хорошей квартире в не очень хорошем районе. Ну и зачем тогда? Позорище.

С А. виделись пару раз за это время, в вежливо – дружеском формате, на дриньки. Где-то месяц назад затусили, был секс, потом он уехал в отпуск, звал с собой, предлагал билеты, я отказалась, не хотела никаких денег у него брать, сказала, что очень хотела бы, но не могу, дела, учеба, кот болеет (у меня был отпуск). Мы переписывались каждый день много, очень тепло, как мне казалось, я начала уже думать что что-то начинается, но встретиться он не предлагал. Я догадалась спросить, почему так, он завис на день, потом написал, что не знает, что я себе придумала, но он со мной отношений строить не собирался, я очень красивая и увлеченная и т.д., но это не я, это он. Это было пару часов назад. ОК, послали – иду. Ничего не ответила. Очень стыдно.

Получается, у меня совсем плохи дела, если я так реагирую и таких слонов не замечаю. Круга общения у меня здесь нет, на работе общение только по рабочим вопросам, там все сильно младше меня, мне сложно. Общаюсь со своими старыми друзьями из теплых стран, по интернету. Очень хочу изменить эту ситуацию, понимаю, что если все оставить, как есть, дальше будет только хуже, надо социализироваться и в любви очень хочется вылезти из этой ж… Но я не знаю, как. Прощу помощи.

С уважением,

М