 

Мнение: В Тбилиси разогнали первый грузинский гей-парад

06.07.2021, 3:00, Разное
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В Тбилиси, "патриотические грузины" разогнали первый грузинский гей-парад который так толком и не собрался,, заодно наваляв и журналистам, которые собирались его освещать.
Полнейшее пренебрежение европейскими ценностями.

Взятие штурмом офиса тбилисских гомосеков.

Что за страна такая. То лифты платные https://colonelcassad.livejournal.com/6889239.html, то гей-парады разгоняют. При Саакашвили такого не было!


Уходи, противный!

Источник: Colonel Cassad



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