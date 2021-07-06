Мнение: В Тбилиси разогнали первый грузинский гей-парад

В Тбилиси, "патриотические грузины" разогнали первый грузинский гей-парад который так толком и не собрался,, заодно наваляв и журналистам, которые собирались его освещать.

Полнейшее пренебрежение европейскими ценностями.

Взятие штурмом офиса тбилисских гомосеков.

Что за страна такая. То лифты платные https://colonelcassad.livejournal.com/6889239.html, то гей-парады разгоняют. При Саакашвили такого не было!



Уходи, противный!

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