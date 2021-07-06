Для тех, кого природа обделила густыми волосами: модные короткие стрижки, которые придадут объем

Прически для тонких волос могут сделать их объемнее и гуще. Важно правильно подобрать стрижку, технику укладки и средства для волос, тогда ваши волосы будут казаться гораздо пышнее. Мы собрали подборку лучших стрижек для обладательниц тонких волос. Вы можете взять на вооружение любую из них, чтобы улучшить внешний вид своих локонов и придать им объем.

Рваное каре с челкой

Эта небрежная короткая прическа с боковой челкой выглядит очень стильно. Она идеально подойдет для тонких волос, так как с короткой стрижкой волосы выглядят объемнее.

Короткий косой боб

Волнистые волосы придадут объем любой прическе. Такой крой боба хорошо подойдет как для прямых, так и для кудрявых от природы волос. Он хорошо будет смотреться на тонких и на средней густоты волосах.

Короткая стрижка

Эта короткая стрижка для женщин с тонкими волосами – отличный выбор. Такой крой создаст иллюзию объема, а также подчеркнет черты лица девушки.

Волнистый боб

Такой волнистый боб длиной до шеи придаст немного объема волосам за счет наклоненного среза и различных слоев. Для завивки тонких волос используйте щипцы среднего диаметра, чтобы создать прекрасные волны.

Рваный боб с челкой

Рваный боб длиной до подбородка – одна из лучших коротких причесок на тонкие волосы. Она подойдет обладательницам любого цвета волос, а рваная челка прекрасно дополнит образ.

Короткое текстурированное каре

Девушкам, которым нужна объемная прическа, стоит присмотреться к этой стрижке с мягкими слоями. Сочетание каре с высветленными прядями придаст дополнительный объем и движение локонам.

Многослойный боб до подбородка

Многослойный боб с косой челкой создаст прекрасный образ с рокерской атмосферой. Такая прическа на тонких волосах выглядит очень стильно и немного небрежно.

Короткое каре с боковым пробором

Короткое каре с боковым пробором очень легко укладывать, оно не требует особого ухода. Эта прическа очень универсальна и подойдет как для прямых, так и для волнистых волос. Перевернутая сушка феном сделает волосы еще более объемными у корней.

Короткий кудрявый боб с челкой

Короткий волнистый боб с челкой – идеальная прическа, подчеркивающая естественную структуру волос. Кудри – самый простой способ увеличить объем.

Если у вас тонкие волосы и вы хотите придать им объема, то можете взять на вооружение любую из этих стрижек. Они выглядят стильно и помогают сделать волосы пышнее. Главное, подобрать ту прическу, которая придется вам по душе.