 

Каким должен быть французский маникюр этим летом: модные идеи для дизайна

06.07.2021, 2:48, Разное
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Вы все еще не определились с модным маникюром на это лето? Мы поможем вам выбрать интересный дизайн ногтей! В моде маникюр, который сочетает в себе классический френч, полюбившийся многим женщинам, и яркие цвета или принт. Мы сделали подборку фотографий с самыми яркими и универсальными идеями.

Идеи для дизайна

Модный этим летом дизайн наносится тонкой кистью, с помощью которой прорисовываются только контуры классического френча.

Если в традиционном нейл-арте белый цвет на кончиках ногтей остается полным и четко очерченным, во французском контуре должны быть очерчены только края, с контрастными цветами, подчеркивающими изысканность линии.

Такой дизайн отлично смотрится на длинных ногтях квадратной, овальной или миндалевидной формы или на коротких ногтях, соответствующих их естественному контуру, как на фото ниже.

Любите классический маникюр? Тогда обратите внимание на вариант дизайна, представленный на фото. Он выглядит очень нежно и подойдет как молодым девушкам, так и взрослым женщинам.

Инь и ян.. сочетание черного и белого цветов. Такой дизайн смотрится очень необычно и привлекает к себе внимание, при этом он достаточно универсален.

Чаще радуйте себя и не бойтесь экспериментировать с модными трендами!



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