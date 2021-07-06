Юбка должна быть правильной: как ее длина влияет на земную энергию

Можно не верить, но женская юбка положительно влияет на настроение, а также привлекает счастье и удачу в судьбу своей обладательницы. Считается, что важна ее длина, так как она обладает магическими способностями. Юбка может насытить организм энергией земли.

Влияние юбки на девичью судьбу

Юбка – это незаменимый атрибут женского гардероба. Ее длина позволяет девушке чувствовать себя ухоженной и красивой. В девятнадцатом веке представительницы прекрасного пола начали носить длинные юбки. Такие вещи стали популярны в русских деревнях. Считалось, что благодаря этой одежде девушки могли получать земную силу, а также возможность становиться матерями.

Так повелось, что у молодых представительниц прекрасного пола должна быть юбка длиной до ступней. Это необходимо для того, чтобы вся энергия шла вниз. Таким образом можно было привлечь внимание мужчин. Также это настраивало положительно девушку, заставляя ее думать о будущих детях.

Специалисты заверяют нас в том, что женская красота зависит от гормонов. Именно благодаря им девушки обладают обаянием и шармом. По этой причине стоит носить платья и юбки. Это очень влияет на женственность. Есть предположение о том, что те, кто не могут иметь детей долгий период, часто носят брюки. А вот после того как они отказываются от этих вещей, в скором времени смогут забеременеть.

Как длина юбки привлекает земную энергию?

Есть мнение, что именно юбки позволяли получать женщинам земную энергию. По этой причине они и могли обзавестись семьей и детьми. Земля – это олицетворение изобилия.

Мужчины могут брать энергию сверху, поэтому им не нужны юбки. Если девушки часто носят брюки, то они перекрывают свой энергетический канал, теряют связь с землей.

По этой причине девушки становятся злыми и грубыми, вовсе забывая о женственности, а также о ласке и любви, в которой как раз-таки и нуждаются мужчины. Положительно может повлиять на счастье и удачу девушки как раз длинная юбка. Также такую вещь стоит носить тем, кто хочет избежать негатива со стороны мужчин и недопонимая с ними.

Хотелось бы отметить, что чем длиннее юбка, тем больше с землей связь. В результате этого мужчины начинают девушкой восхищаться, дарить ей любовь и заботу. Если же она чаще носит брюки, то тогда она становится похожа как раз-таки на мужчину.

Особенности того, как правильно снимать и надевать юбку

Когда девушка надевает юбку, у нее сразу меняется настроение, да и мир она совсем иначе воспринимает. Также земля может помочь ей сделать правильный выбор или избежать неудачи.

Длинная юбка защищает женщину, дарит ей здоровье и гармонию. Кроме того, она усиливает ее привлекательность и сексуальность. Короткая же юбка в несколько раз сокращает поступление энергии земли, поэтому у женщины могут даже возникать проблемы со здоровьем.

Если девушка снимает юбку через ноги, то она свои силы отдает земле. То есть остается без надежной защиты. Поэтому нужно снимать и надевать юбку через голову. Тогда женщина будет чувствовать прилив положительной энергии, которая подарит уверенность и защитит от зла и негатива.