В Раде предложили вернуть звание Героя Украины Бандере и Шухевичу

Депутаты Верховной рады Украины предложили вернуть звание «Герой Украины» участникам коллаборационистских движений во время Второй мировой войны Роману Шухевичу и Степану Бандере.

Предложение было выдвинуто в рамках законопроекта о праздновании на государственном уровне 80-летнего юбилея со дня создания сотрудничавшей с нацистами Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), говорится на сайте парламента.

Помимо этого, инициаторы законопроекта попросили президента Зеленского дать звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу, а также ввести систему льгот и иных мер поддержки участникам коллаборационистского движения.

В октябре 2007 года Президент Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года, сообщается на сайте НВ.ua.

2 апреля 2010 года Донецкий окружной админсуд лишил Шухевича звания Героя Украины, мотивируя это тем, что он не был гражданином независимой Украины.

12 января 2011 года президентский указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины признан недействительным по решению суда.

Ранее суд Киева отменил решение горсовета украинской столицы и запретил празднование памятных дат лиц, причастных к холокосту и сотрудничеству с нацистами.

Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство Украины стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений, в том числе Шухевича, Бандеры и Петлюры. В 2019 году высказывалось мнение, что отношение к героизации пособников нацизма в Киеве начинает меняться. 16 декабря 2020 ГА ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. США и Украина традиционно голосовали против.