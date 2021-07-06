Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге

Подразделения Дальней авиации ВКС РФ в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях подняты по тревоге в ходе начавшихся учений, сообщили в Минобороны.

«Авиационные части Дальней авиации, дислоцированные в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, подняты по тревоге в рамках плановых летно-тактических учений. В ходе мероприятий боевой подготовки экипажам Дальней авиации предстоит отработать перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигонах», – приводит сообщение Минобороны ТАСС.

По информации военного ведомства, в учениях будет задействовано около 20 единиц авиационной техники, включая стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78.

«Летно-тактические учения с авиационными частями проходят под руководством командующего Дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и завершатся 9 июля», – сообщили в министерстве.

В минувшую субботу морская авиация Черноморского флота совместно с авиацией Южного военного округа (ЮВО) провела полеты над Черным морем на фоне маневров НАТО.