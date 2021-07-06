 

Во Львовской области восьмилетний ребенок, спасаясь от травли, залез на дерево. Его снимали спасатели

06.07.2021, 1:28, Новости дня
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Спасатели прибыли на вызов, сняли мальчика с дерева и передали матери. В медицинской помощи он не нуждался. О причинах происшествия в официальном сообщении ничего не говорится.

Но изданию Zaxid.net в ГСЧС рассказали, что мальчика обижали другие дети. Из-за этого ребенок залез на березу рядом с площадкой на высоту более 8 м и не хотел спускаться вниз. Около 22.20 мама ребенка вызвала на помощь спасателей.

Контекст:

Детский психиатр, глава отдела психических расстройств детей и подростков Научно-исследовательского института психиатрии Министерства здравоохранения Украины Игорь Марценковский говорил, что в последнее время в стране родители все чаще жалуются по поводу тяжелых депрессий у своих детей. К обострению психических расстройств привело, по его словам, дистанционное обучение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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