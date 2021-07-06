 

Федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя

06.07.2021, 1:26, Новости дня
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Движение перекрыто по обеим полосам на федеральной трассе Джубга – Сочи, поскольку в районе поселка Гизель-Дере сошел сель, сообщили в УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Туапсинский район, автодорога Джубга – Сочи, 65 км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере, сошел сель 40 м в длину, 2 м в высоту. Перекрыто обе полосы движения», – приводит ТАСС сообщение.

   

Уточняется, что на месте работают сотрудники УГИБДД по Краснодарскому краю.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии.

В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток.



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