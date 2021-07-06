Газопровод «Ямал – Европа» остановлен на профилактику

Плановые профилактические работы на газопроводе «Ямал – Европа» начнутся с 6 июля и будут идти до 10 июля, транспортировка газа по трубе на это время будет приостановлена.

По данным Газпрома, сроки проведения комплекса плановых работ были согласованы в 2020 году. Холдинг и потребители учитывают остановку газопровода в своих планах, передает ТАСС.

Транснациональный газопровод «Ямал – Европа» проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы – 32,9 млрд куб. м газа в год.

Напомним, 1 апреля Газпром приостановил прокачку газа по «Силе Сибири» для плановых профилактических работ. Работа газопровода была возобновлена 8 апреля. Профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется дважды в год: весной и осенью.

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