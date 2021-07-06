 

В здании посольства США в Ираке сработали сирены тревоги

06.07.2021, 1:26, Новости дня
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Сирены тревоги сработали в ночь на вторник в здании посольства США в столице Ирака, сообщил телеканал Al Hadath.

По информации источников телеканала, сирены сработали после попытки ракетного обстрела особо охраняемой «зеленой зоны» в центре Багдада, где расположен ряд правительственных зданий и иностранных дипмиссий, в частности американское посольство. Очевидцы также сообщают о сбитом неподалеку беспилотнике, передает ТАСС.

Напомним, 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии.

В сентябре 2020 года командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.



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