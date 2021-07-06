Врагу не сдается наш гордый пенек

Избиркомы по-прежнему смогут игнорировать следы вскрытия на сейф-пакетах и не давать доступ к видеозаписям с участков.

1 июля, в первую годовщину голосования «на пеньках», ЦИК РФ приняла Положение «Об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд» в окончательной редакции.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ранее общественный координационный центр «Гражданский контроль — 2021», партия «Яблоко», движение «Голос», уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге, общественная организация «Наблюдатели Петербурга» и известный юрист Станислав Рачинский направляли свои предложения и поправки к данному документу. Основными требованиями были перемещение всех бюллетеней из ящиков для голосования в сейф-пакеты в первые два дня голосования, признание бюллетеней в случае отсутствия целостности сейф-пакетов недействительными, обеспечение всех участков видеонаблюдением и беспрепятственный доступ наблюдателей к этим видеозаписям.

Избирком сделал несколько шагов навстречу здравому смыслу и наблюдательскому сообществу, однако шаги эти нерешительные и половинчатые.

Будет ли голосование «на пеньках»? Элла Памфилова обещала, что не будет. Однако в положении сохранена эта возможность «по согласованию с соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации территориальными избирательными комиссиями» для мест, «где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено». Можно ли надеяться на добросовестность избиркомов субъектов Федерации, которые, впрочем, часто подводят председателя ЦИК?

Перемещение всех бюллетеней в сейф-пакеты 17 и 18 сентября делается обязательным, кроме неких форс-мажорных ситуаций. Каких? Непонятно. То есть у избиркомов остается, по сути, неограниченная дискреция: хотим — помещаем, хотим — не помещаем.

Отсутствие целостности сейф-пакетов и ящиков наконец-то стало хотя бы «основанием» для признания находящихся в них бюллетеней недействительными, но данная норма не носит императивного характера, отдавая решение на откуп комиссиям, которые сами же и не уберегли эту целостность.

В новом положении нет ни слова ни об объеме видеонаблюдения, ни о правилах доступа к видеозаписям с участков.

О будущих препонах для наблюдателей на пути получения видео мы можем только гадать, но избирательные комиссии регионов уже принимают решения по самому ведению видеозаписей. Так, избирком Волгоградской области постановил закрыть видеокамерами всего 50% участков. Напомним, что еще в 2012 году во время президентской кампании видеопокрытие составляло около 91%. С тех пор цены на веб-камеры существенно снизились, технологии хранения и передачи данных продвинулись далеко вперед, но, увы, объем видеонаблюдения упал почти в два раза. Что-то год за годом мешает ЦИКу обеспечить доверие к институту выборов этим самым очевидным способом.

оследние многочисленные выступления главы ЦИК и текст принятого им документа, к сожалению, свидетельствуют о том, что российская избирательная система все еще воспринимает любых независимых наблюдателей на выборах как врагов и, сделав небольшие уступки гражданскому обществу, лишь перешла на новый рубеж глубоко эшелонированной обороны. Практический вывод отсюда один — наблюдателям будет тяжелее, и нужно их будет больше. Записаться в наблюдатели, которых будут курировать объединения «Голос» и «Гражданин наблюдатель», можно по ссылке vybory2021.info.

Александр Ефимов,

сооснователь объединенного координационного центра «Гражданский контроль — 2021»,

начальник штаба по контролю над выборами партии «Яблоко»

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