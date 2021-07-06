Грозы закончатся, вернется жара до +33 °С. В Украину идет антициклон

6 июля юг, восток и центр Украины еще ожидают грозы, а местами даже град и шквалы, прогнозируют синоптики.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2923075431277369

Но с 8 июля неустойчивая погода на юге и в центральных областях с кратковременными дождями и грозами покинет Украину.

“Зато на нашу территорию распространит свое влияние антициклон Cornelieke, и как следствие, погода изменит свой характер – станет жарче и прекратятся осадки. В конце недели дневные максимумы температуры в Украине составят +28…+33 °С”, – пообещали в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/2923061017945477

Контекст:

В Киеве в июне было зафиксировано 10 температурных рекордов.

—