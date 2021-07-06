 

Путин подписал новую стратегию национальной безопасности. Запад в ней назван в числе главных угроз

06.07.2021, 0:34, Новости дня
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Стратегия дополняет принятый в 2015 году документ и называет новые угрозы для РФ, в числе которых Запад, сообщила “Медуза”.

Согласно новой стратегии, в России будут бороться с людьми, которые распространяют культурное и этическое влияние Запада. За иностранными специалистами будут следить силовики для “противодействия незаконной передаче российских технологий и разработок за рубеж”.

Авторы стратегии призвали контролировать иностранные инвестиции, уменьшить международные расчеты в долларах, снизить зависимость от импорта и зависимость экономики от добычи нефти и газа.

Среди духовных ценностей россиян в стратегии названы права и свободы человека, патриотизм, коллективизм, высокие нравственные идеалы и крепкая семья.

Главные военные угрозы для России, указанные в стратегии, – расширение НАТО, развитие американской системы ПРО, напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Афганистане и на Корейском полуострове, написала “Комсомольская правда”.

Двумя главными партнерами России в стратегии названы Индия и Китай.

“Друзья поменьше: участники СНГ, Абхазия и Южная Осетия. Отношения с ближайшими соседями строятся в рамках Евразийского экономического союза, Организации Договора о коллективной безопасности, Союзного государства”, – отметило издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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