“Удар грузовика”. Киевские укоммунальщики объяснили, почему обвалилась часть Берестейского моста

“Повреждение из-за силового удара грузовика. По предварительным данным, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. 1 июля в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками”, – объяснили в организации.

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“Силовое воздействие” разрушило бетон в наиболее слабых местах путепровода, сказано в сообщении.

“Киевавтодормост” добавил, что в прошлом году сооружение признали “ограниченно работоспособным”. Тогда же был разработан проект “противоаварийных мероприятий”. По плану, работы должны начаться в ближайшее время.

“В будущем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения”, – пообещала компания.

Контекст:

С моста упал кусок бетона на проезжавший внизу автомобиль “Газель”. Обломок пробил лобовое стекло грузовика со стороны пассажира. Никто не пострадал.

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