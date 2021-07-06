 

“Удар грузовика”. Киевские укоммунальщики объяснили, почему обвалилась часть Берестейского моста

06.07.2021, 0:34, Новости дня
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“Повреждение из-за силового удара грузовика. По предварительным данным, обвал защитного слоя бетона и перил произошел из-за чрезмерной нагрузки при ударе. 1 июля в конструкцию путепровода врезался грузовик с газоблоками”, – объяснили в организации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3088739531450122&id=1574119496245474

“Силовое воздействие” разрушило бетон в наиболее слабых местах путепровода, сказано в сообщении.

“Киевавтодормост” добавил, что в прошлом году сооружение признали “ограниченно работоспособным”. Тогда же был разработан проект “противоаварийных мероприятий”. По плану, работы должны начаться в ближайшее время.

“В будущем предусмотрена масштабная реконструкция сооружения с заменой пролетного строения”, – пообещала компания.

Контекст:

С моста упал кусок бетона на проезжавший внизу автомобиль “Газель”. Обломок пробил лобовое стекло грузовика со стороны пассажира. Никто не пострадал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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