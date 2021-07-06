Melovin совершил каминг-аут и поцеловался с мужчиной на сцене Atlas Weekend, поцелуй вырезали из прямого эфира

Во время выступления на сцене фестиваля Atlas Weekend певец продемонстрировал свою бисексуальность, поцеловав сначала девушку, модель Маргариту Верховцеву (она лесбиянка), а потом мужчину. После этого он поднял флаг ЛГБТ.

Melovin опубликовал видео и отметил, что из прямого эфира канала M1 этот момент был вырезан.

“Мое видео до сих пор не загружают на YouTube (на момент публикации новости видео было опубликовано, но без обоих поцелуев – “ГОРДОН”). И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу…” – написал он.

Певец подчеркнул, что такая любовь не всегда признается, “блокируется и просто не выпускается в эфир”.

“Неужели борьба за свои права и свободы должна быть под цензурой? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины”, – заявил Melovin.

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В комментариях другие звезды и фанаты поддержали исполнителя.

Одной из первых отреагировала певица Злата Огневич: “Мел, я тебя поддерживаю! Свобода быть собой – самая большая ценность! Люблю за смелость!” – написала она.

“Первый украинский артист, который не побоялся показать настоящего себя”, – прокомментировал журналист Дмитрий Виногаров.

“Wow, это было жарко!” – подписали небольшой фоторепортаж с выступления Melovin в официальном Instagram-аккаунте фестиваля. Однако фото поцелуя с мужчиной не опубликовали.

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Контекст:

Melovin (настоящее имя артиста – Константин Бочаров) родился в 1997 году в Одессе. В 2017 году певец стал финалистом национального отбора песенного конкурса “Евровидение”.

В мае 2018 года с песней Under The Ladder певец представлял Украину на “Евровидении” в Лиссабоне (Португалия), заняв 17-е место.

Артист часто экспериментирует с внешностью. 18 ноября 2020 года певец сбрил брови. По словам Melovin, таким образом он готовился к фотопроекту, посвященному вопросам о ментальном здоровье. Он подчеркнул, что это та тема, на которую в Украине “почему-то стыдно говорить”.

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