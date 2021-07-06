 

Украинский военный погиб в Донбассе

06.07.2021, 0:32, Новости дня
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В результате обстрелов в Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

«В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Facebook.

Уточняется, что раненых военных срочно эвакуировали и доставили в медучреждение.

В понедельник в ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка.



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