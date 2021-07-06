Украинский военный погиб в Донбассе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В результате обстрелов в Донбассе один украинский военный погиб, еще трое получили ранения, говорится в сообщении пресс-центра штаба Операции объединенных сил.
«В результате обстрела один военнослужащий погиб, трое получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Facebook.
Уточняется, что раненых военных срочно эвакуировали и доставили в медучреждение.
В понедельник в ДНР сообщили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселок на юге Донецка.
Смотреть комментарии → Комментариев нет