На курортах Краснодарского края отдыхающих будут пускать в Чёрное море по QR-коду

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о проведении обязательной проверки на подлинность QR-кодов сертификатов о прохождении вакцинации всех отдыхающих при входе в Чёрное и Азовское моря.

– Если год назад по информации Роспотребнадзора было известно, что коронавирус в воде не передаётся, то новые штаммы полностью не изучены, а большинство заразившихся ими находились в местах с большим количеством людей, например, на пляже. Поэтому нужно полностью обезопасить жителей Краснодарского края и гостей. Думаю, если люди проделали путь в тысячи километров на личном транспорте, поезде или самолёте, им будет не тяжело взять с собой на пляж соответствующий сертификат, – пояснил Кондратьев.

Для контроля купальщиков на пляжах региона установят турникеты. За соблюдением установленного порядка будут следить добровольные казачьи дружины. К отдыхающим, которые попытаются совершить несанкционированный вход в воду или предоставят фальшивый сертификат, будут применены меры материального и физического характера. В частности, их могут отхлестать нагайкой.

Постановление будет действовать вплоть до особого распоряжения главы региона.

—