Данилов о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО: Россия сделала концлагерь. Гитлер тоже выдавал аусвайсы

“На территории Донецкой и Луганской областей 630 тыс. российских паспортов роздано. Фактически [ОРДЛО] – это гетто, потому что они [Россия] его загородили. C одной стороны держат границу, с другой тоже сделали границу. Россия сделала концлагерь для жителей Донецкой и Луганской областей и выдают там эти документы. Это как [нацистский диктатор Адольф] Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал. Чтобы на оккупированных территориях у людей были удостоверения”, – объяснил он.

Выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает Минские договоренности. Украина на это не может повлиять напрямую, подчеркнул Данилов.

“Если посмотреть Минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы жителям Донецкой и Луганской областей […] Для чего это делает Путин? Еще раз подчеркиваю, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тыс. голосов. Это их такое использование”, – добавил Данилов.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу “1+1”, вышедшем 24 июня, говорил, что выдача Россией паспортов жителям ОРДЛО противоречит Минским соглашениям. Об этом же говорили и в МИД Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 июня заявила, что российское внешнеполитическое ведомство не считает нарушением Минских соглашений выдачу российских паспортов жителям оккупированных территорий Донбасса.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ “юридически ничтожным” и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявлял, что Украина не имеет претензий к жителям Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта, так как “они являются заложниками, это их способ выживания там”.

25 апреля зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил о планах РФ выдать еще 500 тыс. российских паспортов жителям ОРДЛО до конца года.

12 мая украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили почти 600 тыс. граждан. По ее данным, такие документы получают представители оккупационной власти, учителя и врачи под угрозой увольнения. “Действуют по принципу: если ты не получаешь паспорт, ты не работаешь”, – пояснила Денисова.

По мнению Зеленского, незаконная выдача российских паспортов в ОРДЛО является первым шагом к аннексии этих территорий РФ.

—