Эрдоган раскрыл судьбу скрывавшегося в Киргизии сторонника Гюлена

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что основатель сети турецких лицеев в Киргизии Орхан Инанды, которого в Анкаре называют лидером организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Центральной Азии, доставлен в Турцию и передан правосудию.

«В результате кропотливой работы турецких спецслужб доставлен в Турцию и передан правосудию главарь FETО в Центральной Азии Орхан Инанды. На сегодняшний день более 100 человек из многих стран были доставлены в Турцию в рамках борьбы с этой террористической группировкой. Мы продолжим борьбу с ней до полной ее ликвидации», – приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

Гражданин Турции Инанды, живущий в Киргизии с середины 90-х годов, пропал в Бишкеке 1 июня. Он создал в республике обширную сеть образовательных учреждений «Сапат», в которую входят многочисленные лицеи, школы и университет. Его жена ранее утверждала, что Инанды находится на территории посольства Турции. МВД Киргизии объявило его в межгосударственный розыск. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в истории с предполагаемым похищением противника Эрдогана, основателя сети турецких лицеев в Киргизии.