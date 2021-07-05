Красота спасет рубль?

Деньги готовят к обновлению — ладно, не к обнулению.

Фото: РИА Новости

Надо бы накопить денег на новый кошелек…

Да, желательно к следующему году обзавестись солидным бумажником. А то неудобно как-то: начиная с 2022 года, Центробанк собирается приукрасить некоторые купюры, новые чарующие виды на деньгах изобразить. Не в облезлое же портмоне складывать нам эти новинки финансового дизайна.

На днях о предстоящем обновлении наличности в очередной раз сказал заместитель председателя Центробанка Михаил Алексеев. Он напомнил, что у них есть экспертные группы, которые и будут подбирать для денежных купюр достойные изображения. Поскольку не всех из нас пригласили в экспертные группы, а высказаться хочется, то попробуем прямо тут…

Мне вот кажется, что изображения на деньгах должны не столько расширять образовательный и культурный диапазон их владельца, сколько подсказывать ему, на что можно потратить ту или иную купюру.

Если начать с десятирублевки (она еще изредка встречается и тоже, возможно, будет обновляться), то тут и рассуждать не о чем. Какие памятники архитектуры? Коробок спичек на ней уместнее изобразить — единственное, пожалуй, что на нынешние 10 рублей можно купить. И еще надпись сделать: «Прячьте от детей!» Не спички прячьте, а эту десятку. Не то они с ней пойдут покупать мороженое, и позора не оберешься.

На 50-рублевой купюре неплохо было бы изобразить автобус или трамвай и красиво написать: «Передайте, пожалуйста, кондуктору. Сдачи не надо». Впрочем, скоро сдача и не понадобится. Стоимость за трамвайно-автобусный проезд в городах непрерывно растет и вот-вот достигнет этих 50 рублей.

Большой театр на сторублевке давно не к месту. Наверное, когда-то как раз столько стоил билет на ярус, а сейчас изображение здания с конями правильнее потихоньку перенести на купюру в 5 тысяч. Хотя пятитысячную лучше бы приберечь для борьбы с коррупцией. Сколько мы видим сюжетов о задержании взяточников, всегда нам показывают пачки именно этих крупных денег. Помельче уже и гаишники не берут. Поэтому на самой крупной нашей купюре в самый раз нарисовать наручники и поместить выдержку из Уголовного кодекса. Бери и помни.

Ну вы уловили идею? На двухсотрублевой хорошо будет смотреться морковка — она сейчас уверенно берет этот рубеж. Пятисотрублевую купюру пусть украсит колбаса — внарезку. Заодно усложним работу фальшивомонетчику. Нарисует он «Брауншвейгскую» — вот и попался. Правильно — «Краковскую».

А лучше всего на наших деньгах изобразить надежные деньги. Например, золотые монеты, выпущенные в РФ в конце XIX века в результате реформы министра финансов Витте Сергея Юльевича. Говорят, в ту пору российский золотой рубль считался одной из самых твердых валют мира. Конечно, для современной России, где, по данным аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза», 13 с лишним млн человек имели в прошлом году не более 10 тысяч рублей среднемесячного дохода, эти воспоминания — небольшое утешение. Но хоть посмотреть на тяжеловесную денежку, которая, если ее подбросить, со звоном падает на орла или решку, а не зависает в воздухе, как нынешняя.

Борис Бронштейн

—