Суд арестовал на два месяца экс-чиновника Минобороны Украины по делу о поставках катеров для ВСУ. Павловскому меру пресечения не избрали

По решению суда, экс-чиновника взяли на два месяца под стражу с возможностью внести около 475 млн гривен залога. ZN.UA уточнило, что речь идет об Андрее Араптанове.

Второму фигуранту дела – бывшему замминистра обороны Украины Игорю Павловскому суд не успел избрать меру пресечения. Заседание перенесли, а ходатайство об отводе судьи не удовлетворили. Дело в дальнейшем будет вести судья Алексей Соколов сообщил “5 канал”.

В деле фигурирует глава правления завода “Кузница на Рыбацком” Валерий Шандра.

Следствие установило, что Павловский и Араптанов в сговоре с бывшим первым заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей для армии по ценам, которые существенно превышали предусмотренные бюджетом. Производителем и поставщиком этих транспортных средств выступила компания “Богдан Моторс”. Государство переплатило этой компании 17,44 млн грн, отметило “Сегодня”.

Контекст:

Указанные лица фигурируют также в другом деле. По версии правоохранителей, бывший глава правления завода “Кузница на Рыбальском” подал идею Павловскому заключить госконтракт по строительству катеров именно с его предприятием. Военно-морские силы Украины нуждались в строительстве двух десантно-штурмовых катеров проекта “Кентавр”.

ГБР подсчитало, что такими действиями бывшие должностные лица нанесли ущерб на сумму более 475 млн грн. Во время обысков у одного из фигурантов следователи изъяли оружие, более $364 тыс., около €53 тыс. и почти 3 млн грн наличными.

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