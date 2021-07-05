Российские военные начали слежку за кораблем-разведчиком Франции в Японском море

Силы Восточного военного округа (ВВО) осуществляют контроль за разведывательным кораблем Франции Dupuy-de-Lоme, который вошел в Японское море 5 июля, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Восточного военного округа осуществляют контроль за действующим с 5 июля 2021 года в акваториях Японского моря и Татарского пролива разведывательным кораблем Dupuy-de-Lоme ВМС Франции», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Между ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита РФ – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Кроме того, Путин заверил, что если бы РФ потопила британский эсминец, Третья мировая война не началась бы.