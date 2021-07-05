Шторм повредил в Сочи около 30 пляжей

Обрушившаяся в воскресенье и понедельник на Сочи непогода стала причиной повреждения порядка 30 пляжей, сообщил глава администрации города Алексей Копайгородский.

«Серьезно пострадали в эти дни около 30 пляжей курорта. Повреждено оборудование и инвентарь, сейчас арендаторы вывозят мусор, который во время шторма вынесло на берег», – приводит слова Копайгородского ТАСС.

Глава администрации напомнил, что пляжи города пока закрыты в связи с действующим штормовым предупреждением. Он отметил, что специалисты займутся восстановлением зеленых насаждений. На месте поваленных ветром деревьев высадят новые.

За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Туристам рекомендовано воздержаться от купания, экскурсии отменены.

Напомним, в понедельник в Сочи из-за последствий ливней объявили режим ЧС. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предупредил, что купаться в Сочи сейчас очень опасно. В сочинских реках Хорота и Мацеста Критический фиксируется критический уровень воды, жителей призвали собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Тем временем федеральную трассу Джугба-Сочи перекрыли из-за схода селя.