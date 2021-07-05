 

Мнение: Умер Владимир Меньшов

05.07.2021, 22:28, Разное
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Умер режиссер Владимир Меньшов. Коронавирус.
После себя он оставил немало хороших фильмов и ролей.
Ну и конечно известный демарш с отказом вручать премию "Сволочам", который напомнил о том, что и среди прогнившей киношной тусовочки еще можно иногда встретить настоящую гражданскую позицию.

С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью. (с) Владимир Меньшов

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad



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