Мнение: Умер Владимир Меньшов

Умер режиссер Владимир Меньшов. Коронавирус.

После себя он оставил немало хороших фильмов и ролей.

Ну и конечно известный демарш с отказом вручать премию "Сволочам", который напомнил о том, что и среди прогнившей киношной тусовочки еще можно иногда встретить настоящую гражданскую позицию.

С годами мне стало совершенно ясно: вступая на путь антисоветизма, ты непременно придёшь к откровенной русофобии. Человек, последовательно занимающий антисоветские позиции, неизбежно понимает, что эти взгляды народом не разделяются, и тогда он вынужден констатировать – народ не тот. С этим народом вообще ничего невозможно создать, это ошибка природы. Далее – чистый расизм: выкорчевать нужно этот народ, и только тогда человечество сможет двигаться семимильными шагами к счастью. (с) Владимир Меньшов

Мир праху.

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