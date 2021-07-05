Корабли РФ не смогли догнать и обстрелять британский эсминец, их двигатели были “убиты” – капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах

Комментируя инцидент с HMS Defender D36 23 июня в Черном море, Табах отметил, что россияне трижды требовали, чтобы эсминец покинул “воды РФ”, но британцы настаивали, что находятся в территориальных водах Украины согласно международному праву, “поэтому они не меняли курс и шли”. В третий раз россияне пригрозили открыть огонь.

“Но британцы видели, что огонь они не могут открыть, у них нет такой возможности, иначе британцы, я уверен, избили бы их первыми. Они продолжали идти и игнорировать их”, – сказал Табах.

По его словам, Defender – это современный корабль, который “видит и слышит все, что происходит в Черном море и дальше”.

“Говорят, что были слышны какие-то выстрелы – шли российские учения. Черт их знает, может, они рыбу там глушили. А потом подумали: “Давайте мы скажем, что мы по ним стреляли”, – допустил Табах.

Ссылаясь на источник, он подчеркнул, что российские пограничные корабли догнать британский эсминец не могли, а “когда они вернулись к себе на базу, все их двигатели были убиты”.

“Потому что они не могли так долго и так быстро идти. Двигатели там должны были стоять немецкие, но так как Россия под санкциями, они поставили китайские двигатели, и те не выдержали”, – пояснил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул “территориальное море” России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. В Лондоне отметили, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс”. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить” корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

27 июня BBC опубликовала ряд документов минобороны Великобритании, касающихся ситуации с эсминцем. Они подтверждали, что проход Defender вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украины.

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