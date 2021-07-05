Украинская делегация в ТКГ обсудит обострение на Донбассе. За два дня погибли двое украинских военных

“За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают населенные пункты, в частности Авдеевка. На Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные”, – констатировала делегация.

В ОБСЕ направили соответствующие ноты протеста.

“Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата”, – говорится в сообщении.

Контекст:

Сегодня, 5 июля, на Донбассе в результате обстрела боевиками были ранены трое украинских военных, еще один погиб. Вчера, 4 июля, оккупанты шесть раз нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. В этот день погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранение.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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