Москалькову госпитализировали с COVID-19

По данным агентства, Москалькова проходит лечение под наблюдением врачей, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

29 апреля Москалькова сообщила в Instagram, что получила прививку от коронавируса.

“Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная”, – написала она.

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Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Москальковой 66 лет, она является уполномоченным по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти в середине июня обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 2 июля в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

3 июля в России впервые за полгода за сутки выявили 25,1 тыс. новых случая COVID-19.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 136,2 тыс. человек.

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