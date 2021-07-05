 

“Абсолютная красота”. Моника Белуччи с 16-летней дочерью снялись для обложки итальянского Vogue. Фото

05.07.2021, 21:52, Новости дня
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Снимки разместили на своих страницах в Instagram и сама Белуччи, и ее дочь, и официальный аккаунт глянцевого журнала.

“Абсолютная красота”, – восхитился снимком пользователь с ником

“Завораживающее фото”, – написал bellucci.xo.

“Две сияющие и прекрасные дамы, мама и дочь”, – прокомментировал pancogitom.

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A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

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A post shared by Monica Bellucci (@monicabellucciofficiel)

Контекст:

Белуччи родилась в 1964 году в Италии. В 1987 году дебютировала в качестве модели, а в 1990 году сыграла свою первую роль в фильме “Жизнь с детьми”.

Она стала известной благодаря ролям в фильмах “Дракула”, “Малена”, “Матрица: Перезагрузка” и “Матрица: Революция”, “Страсти Христовы”, “007: Спектр”, “Необратимость”.

Актриса дважды была замужем. Ее первым мужем стал фотограф Клаудио Карлос Бассо. Супруги прожили вместе четыре года и расстались в 1994 году.

В браке с французским актером Венсаном Касселем Белуччи родила двоих дочерей – Деву (2004) и Леони (2010). Пара рассталась в 2013 году после 14 лет совместной жизни.

Дева Кассель (2004) – старшая дочь Белуччи и Касселя. Ее дебют как фотомодели состоялся осенью 2020 года, когда ее фото впервые было опубликовано на обложке Elle. Тогда она позировала в наряде от итальянского модного дома Dolce&Gabbana.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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