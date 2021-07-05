 

Пещерам Киево-Печерской лавры грозит обвал и затопление. Митрополит обратился в Кабмин

05.07.2021, 21:52, Новости дня
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В письме наместник лавры просит помочь сохранить памятник архитектуры национального значения – “Лабиринты Ближних пещер” (корпус № 90), который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как заявляет митрополит, многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также таяние снега весной приводят к подтоплению пещерного комплекса. Уровень увлажненности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился.

“По результатам неоднократно созванных комиссий технико-экономической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно состояния аварийных участков пещер, ситуация определена как чрезвычайная регионального масштаба”, – сообщил митрополит Павел.

Он напомнил, что указанные участки задействованы в паломническом маршруте. А это значит, что “в случае непринятия срочных мер существует угроза разрушения лабиринтов пещер, что может привести к непоправимым потерям и человеческим жертвам”.

В связи со сложившейся ситуацией митрополит Павел попросил Шмыгаля рассмотреть возможность выделения из резервного фонда государственного бюджета средств для проведения неотложных противоаварийных работ.

По данным издания, это письмо секретариат Кабмина перенаправил в Минкульт, Минэкономики, Минфин, а также в Киевскую горгосадминистрацию для “рассмотрения и информирования Кабмина и заявителя”.

Контекст:

Ближние или Антониевы пещеры – комплекс подземных пещер в Киево-Печерской Лавре. Ширина пещер – 1,5 м., высота – 2,5 м. Общая длина подземных коридоров Ближних пещер составляет 383 м, сообщается на сайте Лавры.

Пещеры состоят из трех улиц, связанных между собой переходами. Главная улица – Пещерная, к которой примыкает древнейшая в Ближних пещерах церковь Введения Богородицы во Храм. Еще одно из древних ответвлений в Ближних пещерах ведет к так называемой “общей трапезной” печерских отцов. В пещерах сохранилось большое количество жилых келий. Также в них хранятся мощи 73 святых. Захоронение преподобного Антония расположено в закрытом завалом ответвлении пещер напротив церкви в его честь, построенной в конце XVI – начале XVII века.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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