 

Глава Ростуризма рассказала о ситуации с изолированными на Кубе россиянами

05.07.2021, 21:50, Новости дня
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Режим самоизоляции снят еще с трех российских туристов на Кубе, в совокупности – со 106 россиян, еще 86 граждан ожидают повторного ПЦР-тестирования, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«На сегодняшний момент на Кубе со 106 российских туристов уже снят режим самоизоляции. Данные постоянно обновляются, по трем туристам положительное решение принято буквально в последний час. Еще 86 туристов ожидают повторного ПЦР-тестирования и в случае отрицательного результата они также продолжат свой отдых», – приводит слова Догузовой РИА «Новости».

Она указала, что Ростуризм находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. «В ближайшее время запланирован мой телефонный разговор с министром туризма Кубы, чтобы обсудить ситуацию с российскими туристами. У нас, безусловно, есть вопросы к коллегам», – отметила руководитель ведомства.

«Надеемся, что в скором времени ситуация будет урегулирована и все российские туристы спокойно продолжат свой отпуск», – заключила Догузова.

В понедельник утром более 150 туристов из РФ после прибытия на Кубу оказались изолированы из-за получения положительных результатов теста на коронавирус. Роспотребнадзор взял ситуацию под контроль. После осмотра врачей и проведения повторных ПЦР-тестов со 103 человек изоляция была снята и они продолжили отдых, еще 89 туристов ожидали результатов повторного тестирования. Посол Кубы в Москве на встрече в МИД РФ заверил, что Гавана примет все меры для скорейшего разрешения ситуации.



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