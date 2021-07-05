 

В ДНР назвали преимущества от участия США в нормандском формате

05.07.2021, 21:50, Новости дня
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Участие ДНР, ЛНР и США во встрече в «нормандском формате» даст импульс урегулированию конфликта в Донбассе и позволит донести Соединенным Штатам правдивую информацию о происходящем в регионе, сообщил полпред в контактной группе и глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Мы не приветствуем и не видим возможности изменения «нормандского формата» ни в каком виде, в том числе и в виде включения США в его состав, однако в виде исключения допускаем их единоразовое участие на паритетной основе с ЛНР и ДНР. Не просто допускаем, а даже выступили с такой инициативой, в отличие от Украины, не ограничившись пустыми заявлениями», – цитирует РИА «Новости» Никонорову. 

По ее мнению, переговоры в таком формате дали бы шанс донести США правдивую информацию о происходящем в Донбассе и о том, в каком тупике находятся минские переговоры. 

«Предложенный нами вариант разовой встречи политических советников «нормандского формата» без каких-либо «модернизаций» с участием представителей США и республик мог бы дать хороший импульс в разрешении конфликта и, возможно, поиска новых решений в сложившейся ситуации по выполнению минских договоренностей», – отметила она. 

Никонорова добавила, что такой подход может обеспечить «равномерное освещение событий в Донбассе и разрушит стену однобокой информационной профанации со стороны Украины».

В понедельник Луганская и Донецкая народные республики предложили провести встречу «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) вместе с представителями США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник также анонсировал, что в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон тот обсудит со своим американским коллегой Джо Байденом  привлечение США к урегулированию в Донбассе. «Будет ли это роль путем прямого участия в «нормандском формате» или какого-то параллельного трека, который будет пересекаться с «нормандским форматом», – это предмет разговора», – цитируют министра «Украинские новости». Точные даты визита, по его словам, пока не определены.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что участие Вашингтона «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс». По словам Рябкова, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать.



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