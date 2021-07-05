 

Депутат Затулин: НАТО испытывает Россию на прочность

05.07.2021, 21:40, Разное
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Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил стремление Соединенных Штатов и их западных партнеров ослабить позиции нашей страны, чтобы вместо внутренних вопросов властям приходилось переключаться на международные проблемы. По мнению депутата, НАТО испытывает Россию на прочность за счет провокаций.

Яркое подтверждение данной позиции – учения Sea Breeze, которые северо-атлантический альянс проводит совместно с Украиной. В интервью порталу “ПолитНавигатор” Затулин напомнил о грубом нарушении со стороны британского эсминца Defender. Напомним, военный корабль вторгся в российскую акваторию Черного моря и на три километра приблизился к Крыму. Ранее “Дни.ру” сообщали, что Россия пригрозила ударить по цели в случае повторения инцидента.

По мнению депутата, военно-политический блок стремится повысить уровень напряженности в регионе. Однако он не считает, что НАТО планирует начать новую войну с Россией – скорее хочет перевести внимание нашей страны из экономической сферы в область международной безопасности. Для этого, как отметил Затулин, разворачиваются события в Черном море. “Это означает, что нас испытывают на прочность”, – уверен парламентарий.

Меж тем, по мнению политика, сейчас будет глупо проводить жесткие ответные меры. Он отметил, что необходима адекватная реакция на поведение НАТО. “Тренировать патриотизм можно другими способами”, – подчеркнул Затулин.



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