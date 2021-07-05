Мнение: Как Украина стала злейшим врагом Лукашенко



Как Украина стала злейшим врагом Лукашенко

За прошедшие годы все уже привыкли к мысли, что Украина является плацдармом для ведение антироссийской деятельности в интересах США и стран НАТО, ведущих Холодную войну против России. Сама Украина является одновременно и территорией, с которой осуществляется эта деятельность, и инструментом, с помощью которого эта деятельность ведется. Причем издержки самой Украины операторов этой политики волнуют лишь в том степени, насколько это может помешать долгосрочному проведению этого курса. С 2020-го года все могли наглядно убедиться, что эти тезисы столь же применимы и к ситуации в Белоруссии.

Белоруссия с 2014-го года занимала подчеркнутый нейтралитет относительно гражданской войны на Украине, не признавала Крым, выступала площадкой для переговоров в Минском формате и сохраняла полноценные экономические отношения с Украиной. Все это было в рамках хорошо знакомой многовекторной политики, которую проводил Лукашенко, лавировавший между различными центрами силы. Но в 2020-м году ситуация для Белоруссии и Лукашенко в корне изменилась, и та стратегия, которую проводил Лукашенко, просто перестала работать. Западу надоело смотреть, как Лукашенко лавирует между Москвой, Вашингтоном, Брюсселем и Пекином, и он попытался путем банальной цветной революции свергнуть многовекторного Лукашенко (точно так же, как в 2014-м году на Украине был свергнут многовекторный Янукович), посадить в Минске прозападную марионетку (Тихановскую или кого-нибудь еще), дабы в ходе разгорающейся Холодной войны против России Белоруссия оказалась по другую сторону санитарного кордона, который США и НАТО выстраивают в Восточной Европе против России. Для полноты картины США не хватает Молдавии и Белоруссии. Молдавией пока что можно пренебречь, а вот вопрос Белоруссии – куда как более важный, особенно в свете разговоров про усиление интеграции Белоруссии с Россией, что США прямо называют «стратегическим вызовом», ответом на который и была провалившаяся цветная революция. Кроме того, давление на Белоруссию позволяет тормозить развитие китайского транспортного коридора в Европу. И даже не сумев свергнуть Лукашенко, США и НАТО пытаются его затормозить путем санкций. Это также отзвуки идущей Холодной войны.

Но вернемся к Украине. В случае с Киевом Лукашенко получил неожиданный удар в спину. История с ЧВК-шниками, которых должны были вывезти в Киев, попутно разрушив отношения Белоруссии и России, направила КГБ Белоруссии по ложному следу, и там просто проморгали подготовку цветной революции в Минске, покуда искали «российских нанимателей ЧВК-шников». Когда история разъяснилась, полетели головы в Минске и Киеве, а Россия стала главным заступником Лукашенко перед лицом цветной революции и наката с Запада. Украина же, которую Лукашенко до этого как правило не трогал, выступила в авангарде кампании, сопровождавшей провалившуюся цветную революцию.

С территории Украины велись хакерские и информационные атаки на Белоруссию. Часть деятелей оппозиции Лукашенко, замешанных в подготовке к захвату власти, действовали с территории Украины или же скрылись там после провала попытки переворота. С территории Украины на территорию Белоруссии засылались боевики с целью совершения террористических и диверсионных актов, завозилось стрелковое оружие и взрывчатка, а исполнителей для всего этого готовили в составе нацистских формирований, курируемых СБУ и ГУР МОУ. Украина сразу же присоединилась к антибелорусским экономическим санкциям (даже в ущерб себе), ограничила транспортные потоки в Белоруссию и проводила максимально недружественную дипломатическую политику.

Фактически, с августа 2020-го по июль 2021-го года Украина исполняла ту же роль, что и Польша с Литвой, территории которых также использовались в операции по захвату власти в Белоруссии. Украина снова выступила в роли плацдарма и инструмента, только теперь антибелорусской деятельности, которая в конечном итоге также должна была нанести удар по позициям России в этой стране, что даже особо не скрывалось. И про времена многовекторной дружбы до 2020-го года уже никто не вспоминал, потому что Вашингтон и Брюссель взяли курс на свержение Лукашенко, а восточноевропейские лимитрофы дружно взяли под козырек и побежали выполнять «демократические» директивы по насаждению в Белоруссии «свободы и демократии» под коллаборационистским флагом.

И вот тут Лукашенко понял, что этот вектор его политики показательно и демонстративно обрублен Западом. Лавировать стало затруднительно, так как с Запада на него просто шла атака с целью его политического уничтожения, в котором использовалась в том числе и Украина. Лукашенко, конечно же, был вынужден реагировать, вводя различные ограничения против Украины, усиливая границу с Украиной, разоблачая и арестовывая украинских террористов, называя Украину на государственном ТВ так, как она того заслуживает. Все это, конечно же, сильно запоздало, но Лукашенко повезло, что у него за спиной была Россия, которая помогла ему в тот момент, когда его политический режим дал слабину и зашатался. Но пуля цветной революции просвистела буквально в сантиметре от виска, и сейчас Лукашенко уже оправился от «августовского нежданчика». Он бы, может, и рад вернуться к многовекторной политике, которая проводилась до 2020-го года, но мир непоправимо изменился, поэтому отношения с Европой и Украиной разрушены, а в переговорах по интеграции с Россией наметился прогресс. Применительно к Украине надо ясно понимать, что украино-белорусские отношения были стремительно и последовательно разрушены Украиной (в том числе в ущерб самой себе) в интересах политики США и НАТО по «сдерживанию России», где Белоруссия — это не более, чем еще один ТВД стратегического противостояния. И пока на Украине сохраняется марионеточный нацистский режим, каких-либо перспектив нормализации отношений между Украиной и Белоруссией нет.

Конечно, если бы Лукашенко свергли, и в Минске заседал бы какой-нибудь белорусский Порошенко или Зеленский под коллаборационистским флагом, вот тогда бы отношения Киева и Минска были бы отличными. Белоруссия бы сразу вписалась в «санитарный кордон» и так же, как Украина или Прибалтика, стала бы плацдармом и инструментом в одном лице для давления на Россию. Вот тут дружба марионеток была бы вполне возможна. Но с цветной революцией не получилось, поэтому Белоруссия осталась с «неправильной стороны санитарного кордона» и будет подвергаться внешнему давлению с целью деструкции политического режима Лукашенко и привода к власти в Минске прозападных сил. В таком режиме уже не первый год существует правительство чавистов и президент Мадуро в Венесуэле. В таком же формате предстоит существовать и Белоруссии, благо тут Россия куда как ближе, и организовать полноценную транспортную и экономическую блокаду Белоруссии куда как сложнее. Более того, если Белоруссия может большую часть санкций обходить через Россию, частично компенсируя потери, то той же Украине или Прибалтике уже понесенные и будущие экономические потери никто не компенсирует, и издержки «свободным и незалежным» предстоит покрывать самостоятельно.

Вместе с тем для Белоруссии с территории Украины будет продолжать исходить угроза различной подрывной деятельности. Помимо потока низкосортной пропаганды, кибер-атак и различных информационно-психологических операций (с участием ИПСО МОУ и иностранных спецслужб, дислоцированных на Украине), можно ожидать продолжение курса на заброску диверсантов и террористов на территорию Белоруссию с целью внутренней дестабилизации республики. Как это может быть – можно было наблюдать на примере той же Венесуэлы, где территорию соседней с ней Колумбии США использовали как плацдарм для серии террористических атак против Венесуэлы, где США не брезговали даже прямыми связями с наркокартелями. С родными для США украинскими нацистами проблем по взаимодействию также возникнуть не должно.

Соответственно, Белоруссии в ближайшие годы придется жить с очевидной угрозой под боком, что не удивительно – было верхом наивности верить в то, что соседство с нацистской помойкой на поводке у внешних операторов процессов не обернется уродливыми всходами.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/belorussiya/plody-mnogovektornosti/ – цинк

—