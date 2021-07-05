 

Зачем убили Меньшова? – Личное мнение

05.07.2021, 21:26, Разное
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После 40 жизнь только начинается у некоторых, а режиссёр фильма про это Владимир Меньшов умер сегодня утром на 82-м году жизни.

«Сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни из-за последствий коронавирусной инфекции на 82-м году. Коллектив «Мосфильма» выражает глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Владимира Валентиновича. Мы скорбим вместе с вами».


Фото: Соцсети

Скорбят они, угу. Меньшов был человеком не без недостатков, хотя с другой стороны — кто без них?

Будем скорбеть, да?

Пандемия длится полтора года. Певицу Максим всё-таки соборовал её духовник, а вот Владимира Меньшова будут теперь отпевать.

Ещё 10 дней назад сообщали, что Меньшов заболел коронавирусом, но всё протекало в лёгкой форме. Так оно и бывает — стремительно.

Из лёгкой — в тяжёлую. Из тяжёлой — в гроб.

Интересно, а кто заразил Меньшова коронавирусом? Как он или она себя чувствуют? Успокаиваются ли мыслью, что режиссёр прожил долгую и счастливую жизнь, снял хороший фильм, продолжил себя… в этой, блин, всё время забываю имя дочери! Как там её? Неважно — в общем, продолжил себя.

Не была поклонницей Владимира Валентиновича, но как талантливый человек, видела — тоже талант. Очень грустно, когда таланты покидают землю. Без нас вам всем ведь намного хуже, чем с нами. Вам хуже, вам!

Наденьте маски уже. И привейтесь! Не задолбались нас убивать?

Источник: Лена Миро



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