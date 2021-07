Мнение: О реальной смертности от коронавируса

И на втором году пандемии, уже в третьей волне CoVID-19 вопрос этот почему-то продолжает вызывать горячие споры: сколько? Сколько людей умирают от ковида и какова его реальная летальность? Как будто бы, если по итогу выяснится, что 1,5%, то нужно будет кричать караул и вводить локдауны с расстрелами, а если 0,1% – то можно расслабиться, типа «Нас нае***ли!».

Тем не менее, вопрос всё же не праздный, и на вот эти проценты ориентируются как власти, вводя или отменяя меры, так и обыватели, соглашаясь или игнорируя нововведения властей. Так что надо, братцы, разобраться…

Зачётную – потому, что разумную и взвешенную – попытку предпринял давний френд Антон likh Лиходедов сотоварищи. Без истерик, апеллируя к статистике, матмоделям и рациональным аргументам. Ниже его текст с небольшими чисто стилистическими правками.

Я вижу три способа подходить к оценке IFR (infection fatality rate – т.е. шанс умереть при заражении) ковида:

1) Оценка сверху и снизу через CFR (% умерших от числа регистрируемых случаев заражения) и долю зарегистрированных смертей от короны в общем населении. Здесь есть ряд нюансов, о них чуть позже

2) Оценки через избыточную смертность

3) Оценки через специальные исследования (в основном на антитела), сопоставления их со смертностью и экстраполяцию этих результатов на страны или мир через какие-то модели.

Первые два, как мне кажется, лучше тем, что это “грубая стамеска” – примитивное вычисление, независимое от модели, без большого числа дополнительных параметров. Предположения явные и очевидные. А из-за того, что эпидемия идет уже достаточно давно, через них можно получить какие-то осмысленные оценки.

Да, я буду фокусироваться на оценках для отдельных стран – все-таки именно они имеют бОльшую практическую значимость (если смертельность по миру в 5 раз ниже, это здорово, но для человека или правительства важна ситуация именно в его стране; другой момент в том, что по куче стран – от африканских до Индии даже данных по смертности нормальных нет, а население там огромное).

Итак поехали…

ОЦЕНКА СВЕРХУ ЧЕРЕЗ CFR

Здесь у нас есть данные #США, где регистрируется много случаев. Это развитая страна, население хоть и помоложе европейского, но сильно старше развивающихся стран, не самое здоровое. Медицина качественная, господдержка была высокая, особо жестких локдаунов, за исключением отдельных городов, не было.

Там умерло 621 тыс человек на 34.5 млн случаев. Т.е. CFR – это 1.8%. Возможно, стоит убрать эффект вакцинации (после вакцин предположительно меньшая доля заболевших умирает), но если взять цифры на 31.12.2020 или 31.01.2021 (до того, как кампания вакцинации могла дать какой-то эффект), то цифры выходят схожего порядка – даже чуть ниже 1.72-1.75%.

Может ли смертельность (IFR) оказаться выше? Чисто теоретически да – если, допустим, группа риска очень успешно изолировалась и не болела. На практике тот факт, что регистрируется лишь небольшая доля всех заболеваний (это понятно из серологических исследований), а в начале эпидемии вирус наоборот прошёлся по домам престарелых и прочим местам, где группа риска была сконцентрирована, почти наверняка перевешивает. То есть, летальность вируса для #США должна быть ниже чем 1.75% (для РФ, ЕС и UK в целом тоже).

ОЦЕНКА СНИЗУ ЧЕРЕЗ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СМЕРТЕЙ ОТ КОВИДА

Отношение общего числа смертей c короной к населению может дать оценку IFR снизу. Здесь лидер – Перу со смертностью 0.57%. Случай Перу мы пока оставим в стороне – в этой стране вообще всю избыточную смертность за период эпидемии определили, как ковидную – и не факт, что это правильно делать (об этом в следующей секции). Но даже если оставить Перу в стороне, есть немало стран и штатов США, где число умерших – от 0.2% до 0.31% (Венгрия) от всего населения.

Может ли IFR при этом оказаться ниже, чем 0.2-0.31%? Теоретически может, если часть смертей с ковидом на самом деле имеют другую основную причину. Здесь нам помогут данные из Швеции – где разделяют “с” и “от” в статистике.

“От” здесь.

“C”: – это те данные, которые попадают на ourworldindata, worldometer итп.

При том, что в начале эпидемии цифры различались, на текущий момент смертей “от” 95.1% от смертей “c” – т.е. большой разницы нет. Притом, что в развитых странах прошла массовая вакцинация и часть потенциальных жертв избежали опасной участи, крайне маловероятно, что для этих стран IFR меньше, чем 0.2-0.3%.

ОЦЕНКИ ЧЕРЕЗ ИЗБЫТОЧНУЮ СМЕРТНОСТЬ



Кликабельно

Есть регулярно обновляемые данные Дмитрия Кобака об избыточной смертности с начала пандемии. Нас на картинке интересует черная цифра (избыточная смертность на 100 тыс. человек). Она составляет 0.59% от всего населения для Перу, 0.46% для Болгарии, 0.42% для Сев. Македонии и для целого ряда стран, включая РФ 0.3-0.4% (т.е. для России избыточная смертность с начала эпидемии более 500 тыс. человек).

Ряд специалистов, занимающихся демографией (в частности, сам Дмитрий Кобак) считают, что плюс-минус вся избыточная смертность – от ковида. В первом приближении можно согласиться с таким подходом, но вопрос о его корректности не закрыт. Так, в рекордсмене – Перу – ограничительные меры были одни из самых жёстких, что привело к огромному спаду ВВП (11.2%), видимо из-за локдаунов не всегда оказывалась мед. помощь нековидным больным итп.

Также есть данные по США – что 1% роста безработицы дает примерно 40 тыс. дополнительных смертей от сердечно-сосудистых болезней (0.012% населения). В Перу безработица выросла с примерно 6-7% до ковида до 12-16.5%. С другой стороны, не очевидна степень в которой американские данные можно экстраполировать на Перу (население сильно моложе), и в какой мере эффект линейный (вряд ли верно, что эффект спада на 6% – это 6*эффект на 1%). В Аргентине локдаун-меры по жёсткости сравнимы, спад ВВП тоже сравним – 10% (причем там ковид вообще ударил в середине жёсткого кризиса – страна в дефолте, денег нету, безработица, правда, поменьше подскочила), а избыточная смертность на 1 млн человек в разы меньше – как минимум на конец 2020 года (более свежих данных по Аргентине нет). Негативный эффект локдаунов, связанных с тем, что не оказывается плановая мед. помощь наверное компенсируется тем, что меньше переполнений больниц и скорые не едут по 1-2 дня, как это было в российской провинции прошедшей осенью и зимой.

В целом, среди стран с высокой избыточной смертностью (выше 0.3%) довольно много примеров с самыми разными политиками в области локдаунов, разными спадами ВВП. В этом плане, даже если оставить в стороне Перу, что есть основания считать, что текущая смертность от короны не ниже 0.3-0.4%.

ОЦЕНКИ ЧЕРЕЗ МОДЕЛИ

Здесь полезен обзор Джона Иоаннидиса – с шестью метаисследованиями (т.е. агрегациями десятков и сотен других частных исследований – в основном на основе серологии). Одно из них самого Иоаннидиса.

С него и начнём. Если кто не знает, Джон Иоаннидис – известный учёный, с самого начала эпидемии продвигающий точку зрения о том, что смертельность короны сильно завышена. Его оценка на момент публикации статьи была такой “0.09% in locations with <118 deaths/million), 0.20% in locations with 118-500 deaths/million, 0.57% in locations with >500 deaths/million”. Т.е. 0.57% для стран с официальной смертностью выше 500 человек на 1 млн. В эту категорию входят сейчас более-менее все интересующие нас страны, включая Россию.

При этом IFR для всего мира у Иоаннидиса – всего 0.15%. Но есть серьёзное подозрение, что это связано с тем, что большой вес дается развивающимся странам (просто из-за большого населения). Там с одной стороны смертность действительно ниже, т.к. население моложе, а с другой она ещё и занижена: плохая статистика по смертности (Индия, Африка). В любом случае, обсуждать среднее по миру нет никакого смысла – ведь мирового правительства у нас пока нет, а антиковидные меры определяются на уровне стран самостоятельно.

Альтернативные оценки – напр. исследование Meyerowitz-Katz и еще ряда авторов (его использует CDC) – это 0.68% (у них в целом перекос в сторону развитых стран в исследованиях), у Imperial – от 0.22% для бедных и молодых стран, до 1.06% для богатых и пожилых.

Есть ещё оценки, которые дает CDC (Center for Disease Control, США) – они обновляют их раз в 3 месяца. Их оценка в мае 2020 была 0.4% для Symptomatic Case Fatality Ratio, что транслировалось в IFR в 0.26% (исходя из их оценки бессимптомных кейсов).

В июле её подняли до 0.65%.

В сентябре стали давать разбивку по возрастам. Исходя из размера групп населения оценка составила примерно 0.7-0.75%.

И наконец в марте дали новую разбивку смертности по возрастам, ссылаясь на другую работу упомянутых выше авторов – Meyerowitz, Levin AT, Hanage WP, Owusu-Boaitey и др. Однако, ошиблись при переносе данных. Т.е. если взять цифры в отчёте CDC, то IFR получается 1.6%, а если взять их прямо из работы, на которую они ссылаются и наложить на численность соответствующих групп населения, то получится около 0.7%

В общем, наиболее адекватная текущая оценка IFR для ЕС, США, России, UK – наверное в диапазоне 0.5-1%. Но и несколько более высокие оценки (1.0-1.25%), наверное, имеют право на существование.

0.5-1% – это сильно меньше, чем пугают алармисты, требуя запереть всех по домам до полной и окончательной победы, но и не мало. Под риском 700 тыс – 1.4 млн человек для РФ, из которых уже умерло, в предположении, что вся избыточная смертность – ковидная, около 500 тыс. (в действительности, какая-то немаленькая часть смертей связана с коллапсом медицины в условиях быстрого роста заболеваемости ковидом, то есть, вследствие несвоевременно оказанной медпомощи – А.Н.). Потом на каждого умершего приходится несколько человек с долговременными серьёзными последствиями для здоровья…

Конец цитаты…

Такие выводы Антона, с которыми в первом приближении можно согласиться – с тем лишь замечанием, что российские власти не раз ловили на занижении числа смертей от CoVID-19 и, следовательно, оценки должны быть ближе к верхней границе диапазона, чем к нижней. В общем, если за 2020 год избыточная смертность, ассоциированая только с ковидом, составила 323,8 тыс. человек, то в этом году она явно не будет ниже, судя по последним печальным рекордам. И при неблагоприятных сценариях #Россия потеряет ещё 0,5 млн сограждан, причём выбрана самая умеренная оценка.

Кто из ковид-диссидентов хочет стать одним из этих 500 тыс.?

—