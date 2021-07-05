В комитете вин Шампани призвали приостановить поставки игристого вина в Россию

Moёt Hennesy уже остановили отгрузку.

В комитете вин Шампани назвали «неприемлемым» российский «закон о шампанском», в соответствие с которым понятие «шампанское» исключается из списка тождественных определению «игристое вино». Заявление комитета есть в распоряжении «Новой газеты».

В организации призвали дипломатов Франции и Европейского союза приложить необходимые усилия для того, чтобы он был пересмотрен. Комитет Шампани также выразил сожаление о том, что он не был проинформирован о применении этого нового законодательства властями РФ. Организация заявила, что намерена «продолжить обсуждение с российским руководством, чтобы получить эксклюзивное право на использование названия Champagne на территории России».

«Эти правила не предоставляют российским потребителям четкую и прозрачную информацию о происхождении и характеристиках вин», — пояснил комитет, сожалея о том, что этот закон «ставит под сомнение более чем двадцатилетние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией о защите наименований по месту происхождения товаров».

В комитете также отметили, что название Champagne (Шампань), обозначающее регион Франции, откуда происходит французское шампанское, имеет юридическую защиту в 120 странах. В связи с этим сопредседатели комитета Максим Тубар и Жан-Мари Барийер призвали временно прекратить поставки вин в Россию.

Тем временем головной офис Moët Hennessy подтвердил РИА Новости, что компания останавливает поставки шампанского в Россию из-за нового закона.

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Президент РФ Владимир Путин у июля подписал закон, в котором понятие «шампанское» исключается из пунктов, в которых сейчас оно перечисляется как тождественное определению «игристое вино».

В письме дистрибьютор французской компании Moët Hennessy сообщал, что теперь слово «шампанское» якобы разрешается использовать только для «российского шампанского», а производителям из французского региона Шампань придется «переименовать их продукцию в «игристое вино».

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