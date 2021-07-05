Повод для гордости: 10 фильмов о головокружительных успехах советского спорта

За каждой спортивной победой стоят годы тренировок, взлетов и падений, а чемпионами становятся лишь сильные духом и трудолюбивые люди, которые не боятся поражений. В преддверии финала Чемпионата Европы по футболу – 11 июля весь мир узнает победителя Евро-2020 – вспоминаем 10 картин о главных спортивных достижениях СССР, которые навсегда остались в истории. Герои подборки на собственном примере смогли доказать, что в жизни нет ничего невозможного. Приятного просмотра!

Легенда №17 (2012)

Данила Козловский в роли великого и легендарного хоккеиста Валерия Харламова. Ожесточенное противостояние хоккейной сборной СССР и канадских профессионалов из НХЛ в 1972 году перевернуло представление о хоккее. Номер 17, теперь его знает весь мир. Две решающие шайбы. Признание и понимание, что все изнуряющие тренировки с великим тренером Анатолием Тарасовым были не зря. Лучший фильм года и одна из самых захватывающих спортивных драм.

Кольца славы (1962)

Как деревенскому кузнецу удалось стать чемпионом мира по кольцам? Это история советского спортсмена и чемпиона Олимпийских игр Альберта Азаряна. Он обладал удивительной физической подготовкой, трудолюбием и решительностью, но достаточно ли этого оказалось, чтобы стать номером 1 и как сложилась судьба спортсмена?

Спорт XX века (2021)

Новый документальный сериал от онлайн-кинотеатра KION – это авторский проект об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие от 20-х годов и до конца века. Это не только история о победах советского спорта, а глубинное исследование спортивной культуры. Дмитрий Губерниев выступил в роли ведущего, а приглашенные эксперты (Владимир Познер, Василий Уткин, Виктор Гусев и другие) с помощью уникальных архивных документов раскрывают то, о чем раньше не было известно.

Движение вверх (2017)

Три секунды, навсегда вошедшие в историю. Это история о победе, объединившей страну и доказавшей всему миру мощь Советского Союза. Кинокартина повествует о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США во время летних Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Советский тренер знал, что ему удалось создать самую сильную команду в мире, теперь осталось лишь доказать это всему миру. Фильм стал одним из самых кассовых в российском прокате и завоевал любовь тысяч зрителей.

Лев Яшин. Вратарь моей мечты (2019)

Льва Яшина совершенно справедливо называют лучшим вратарем XX века. Он – легенда футбольного клуба “Динамо”, доказавшая, что упорные тренировки, целеустремленность и готовность идти вперед даже после поражений способны претворить самые грандиозные мечты в реальность. Обычный парень из рабочей семьи стал звездой спорта, однако громкое поражение способно за один миг уничтожить любовь миллионов. Получится ли у вратаря сдержать такой удар судьбы?

Борец и клоун (1957)

История пути к успеху прославленных артистов цирка, борца Ивана Поддубного и клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. Они начинали карьеру в провинциальном цирке, связанные рабским контрактом с директором-эксплуататором. Однако талант, трудолюбие, стремление обрести свободу и справедливость позволят Дурову и Поддубному заявить о себе целому миру.

Стрельцов (2020)

Уже в 20 лет футболист Эдуард Стрельцов (Александр Петров) стал кумиром миллионов и обладал, кажется, всем, о чем только можно мечтать: головокружительная карьера, любовь, признание. Когда весь мир с замиранием сердца ожидал поединка Стрельцова с Пеле, в жизни героя случается несчастье, которое способно навсегда завершить спортивную карьеру. Однако Стрельцов – не из тех, кто сдается, теперь необходимо еще раз доказать звание чемпиона.

Белый снег России (1980)

История побед и поражений четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина. Во время каждой шахматной партии он проявлял бесстрашие и невероятные усилия ради победы, однако каким был Алехин в реальной жизни? Кажется, от решительности ничего, а попытки сражаться с самим собой не заканчиваются успехом. Получилось ли у чемпиона справиться с давлением среды?

Матч (2012)

История рокового футбольного матча в Киеве во время войны. На что готов пойти перед нежеланием сдаваться врагу даже перед лицом смерти футболист? Это история о вратаре киевского “Динамо”, оказавшегося в плену у немцев – Николай Раневич (Сергей Безруков) был лишен свободы, любви и профессии. Когда у героя появился шанс вновь выйти на поле в знак повиновения немцам, Раневич решает поступить по-другому, так, как ему велит честь и чувство любви к Родине.

Чемпионы (2014)

Киноальманах, рассказывающий истории пяти спортсменов, прошедших тяжелый путь от новичков до чемпионов. Это пять Олимпийских побед России, это картина о любви, храбрости, дружбе, целеустремленности и вере в лучшее. Впечатляющие судьбы биатлониста Николая Круглова-младшего, фигуристов Елены Бережной и Антона Сихарулидзе, сноубордистки Екатерины Илюхиной, хоккеиста Ильи Ковальчука и конькобежки Светланы Журовой.