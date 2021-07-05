 

Торгпред Украины возглавил Международный зерновой совет

05.07.2021, 20:58, Новости дня
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Качка в свою каденцию будет работать над прозрачностью рынка и кооперацией. 

“Наша общая цель – развивать дальнейшее взаимодействие со всеми основными производителями и потребителями зерна. Товары в рамках IGC имеют фундаментальное значение для глобальной продовольственной безопасности и продовольственных систем. Мы постараемся обеспечить открытый и регулярный обмен информацией и мнениями между членами организации. Я также буду поддерживать участие других международных организаций и соответствующих потребителей и производителей зерна в работе совета”, – заявил он.

Среди приоритетов нового главы совета – содействие диалогу между правительствами по торговой политике и сотрудничеству между государственными и частными секторами.

Украина в  Международном совете по зерну будет председательствовать впервые, отметила “Европейская правда”.

Контекст:

Международный совет по зерну – межправительственная организация, призванная содействовать развитию сотрудничества между странами – экспортерами и импортерами зерна. Членами совета  являются 29 стран и Европейский союз.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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