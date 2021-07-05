ГБР разоблачило бывших чиновников на продаже лесоматериалов. В документах они писали, что древесина сгорела на пожарах в Луганской области

Чиновники выставляли на биржу качественные лесоматериалы по заниженным ценам. В документах прописывалось, что материалы якобы сгорели во время лесных пожаров в 2020 году, уточнили правоохранители.

Эта схема позволила значительно занижать цену на сырье. Подозреваемые указывали меньшие объемы древесины, чем продавали на самом деле, добавили в ГБР.

По версии ведомства, схему организовал предприниматель, занимавший должность советника главы одного из лесхозов. В группу входили должностные лица государственных предприятий “Северодонецкое лесоохотничье хозяйство” и “Новоайдарское лесоохотничье хозяйство”, бывший чиновник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и бывший начальник этого управления. Их деятельности способствовали местные правоохранители, которые “закрывали глаза” на нарушения за вознаграждение, отметили в Госбюро.

Так, 2 июля этого года они попытались вывезти лесоматериалы с территории госпредприятий. Работники ГБР остановили 26 грузовых автомобилей с прицепами и три манипулятора в разных населенных пунктах Луганской области. Всего в грузовиках везли 800 кубов древесины, а по документам – только 308 кубов.

“То есть, более 400 кубов лесопродукции планировали вывезти без всякого учета”, – заявили в ГБР.

Правоохранители выясняют обстоятельства дела, в суд направили ходатайство об аресте на изъятую лесопродукцию, транспортные средства и документацию.

Производство открыли по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, со штрафом от 8,5 до 17 тыс. гривен.

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